Диетолог Ковальков назвал приводящие к набору лишнего веса продукты

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, что употребление кисломолочных и молочных продуктов может привести к набору лишнего веса.

«Молочные продукты, в частности творог или сыр, содержат большое количество казеина. Это белок, который задерживает межклеточную жидкость. Она не поступает в кровь и накапливается в межклеточном пространстве», — предупредил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, злоупотребление молочными продуктами, особенно летом, может привести к отёкам. Из-за этого может нарушиться работа суставов.

Исключение составляют йогурты — их можно употреблять один раз в день, резюмировал Ковальков.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.