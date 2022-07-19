Стоматолог Рублёва назвала возможные последствия лечения у некомпетентных докторов

Стоматолог Ирина Рублёва рассказала, что лечение у некомпетентных врачей может привести к негативным последствиям для здоровья.

Посещение непроверенного доктора — большой риск, в том числе потому, что неизвестно, по каким технологиям работает врач. Например, молодые специалисты часто экспериментируют, порой это вызывает обострение имеющихся болезней, заявила она в разговоре с Пятым каналом.

Внимание стоит обратить и на то, что в социальных сетях врачи могут публиковать чужие фотографии, предупредила стоматолог.

«По картинке вы не сможете понять, если вы не профессионал, хорошая это работа или нет. Потому что под этой работой, которая снаружи белая и красивая, может быть множество зазоров, которые приведут и к воспалению десны, и к дальнейшей потере зуба», — объяснила Рублёва.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов, психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев в беседе с URA.RU рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.