Исследование: в России увеличился спрос на китайские телевизоры

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Продажи телевизоров китайских брендов в России выросли почти вдвое.

Об этом пишут «Известия».

Так, на Ozon в мае продажи увеличились на 95% относительно того же месяца прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. 

Рост продаж китайских телевизоров зафиксировали и на Wildberries. Там отметили, что наиболее популярны модели с функцией Smart TV, с HD-разрешением и диагональю 32 дюйма стоимостью около 15—16 тыс. рублей.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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