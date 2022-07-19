Исследование: в России увеличился спрос на китайские телевизоры
Об этом пишут «Известия».
Так, на Ozon в мае продажи увеличились на 95% относительно того же месяца прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.
Рост продаж китайских телевизоров зафиксировали и на Wildberries. Там отметили, что наиболее популярны модели с функцией Smart TV, с HD-разрешением и диагональю 32 дюйма стоимостью около 15—16 тыс. рублей.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.