Юрист Нечаева рассказала о правилах расчёта отпускных для сотрудников

Короткая ссылка
Юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, что гарантирует законодательство уходящему в отпуск сотруднику.

В разговоре с «Известиями» она уточнила, что срок ежегодного оплачиваемого отпуска в России составляет не менее 28 рабочих дней.

По её словам, расчёт отпускных отличается от зарплатных.

«Посчитать, сколько отпускных дней накопилось, можно, умножив количество полных отработанных в конкретной компании месяцев на 2,33 (столько дней отпуска сотруднику полагается за один месяц). За один день отпуска положена выплата в размере среднего заработка в день за последние 12 месяцев. Нужно помнить, что даже несмотря на то, что годовая норма отпуска — 28 дней, расчёт должен производится исходя из времени, которое вы работаете на нынешнего работодателя», — объяснила Нечаева.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить