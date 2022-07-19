Юрист Нечаева рассказала о правилах расчёта отпускных для сотрудников

Юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, что гарантирует законодательство уходящему в отпуск сотруднику.

В разговоре с «Известиями» она уточнила, что срок ежегодного оплачиваемого отпуска в России составляет не менее 28 рабочих дней.

По её словам, расчёт отпускных отличается от зарплатных.

«Посчитать, сколько отпускных дней накопилось, можно, умножив количество полных отработанных в конкретной компании месяцев на 2,33 (столько дней отпуска сотруднику полагается за один месяц). За один день отпуска положена выплата в размере среднего заработка в день за последние 12 месяцев. Нужно помнить, что даже несмотря на то, что годовая норма отпуска — 28 дней, расчёт должен производится исходя из времени, которое вы работаете на нынешнего работодателя», — объяснила Нечаева.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.