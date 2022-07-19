Специалист Рабчук рассказал, от чего зависит качество мобильной связи в регионах

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PR-директор Yota Артём Рабчук рассказал, какие условия влияют на качество связи в различных регионах России.
Специалист Рабчук рассказал, от чего зависит качество мобильной связи в регионах
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Во время путешествий связь может ухудшаться из-за возникающих на пути сигнала препятствий, таких как горы, холмы или лесные массивы, отметил эксперт в разговоре с радио Sputnik.

«Связь может быть менее стабильной в популярных местах отдыха, например на часто посещаемых пляжах летом, так как сигнал будет «делиться» на большее количество пользователей», — объяснил Рабчук.

По его словам, чтобы в путешествии внезапно не остаться без связи, необходимо заранее изучить карту покрытия мобильного оператора.

Ранее Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.

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