В Нижегородской области рассказали о поддержке инновационных компаний

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В Нижегородской области рассказали о поддержке, предусмотренной для инновационных компаний. С начала 2022 года предприятия привлекли более 193 млн рублей грантовых средств по различным программам Фонда содействия инновациям (ФСИ).
В Нижегородской области рассказали о поддержке инновационных компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Программы Фонда содействия инновациям дают возможность нижегородским компаниям задействовать дополнительные источники финансирования для развития новых технологий. Причём это могут быть как довольно крупные суммы на проекты развития, так и поддержка инновационных разработок на стадии идеи», — заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Со своей стороны, региональный представитель фонда Тимур Радаев отметил, что в настоящее время продолжается приём заявок по открытым конкурсным программам.

Ранее НСН сообщала, что в создание индустриального кластера в Новой Москве инвестируют более 13 млрд рублей.

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