IT-эксперт Каминский рассказал, как безопасно расплачиваться картой в интернете

IT-эксперт Евгений Каминский рассказал, как безопасно расплачиваться картой в интернете.

«Первый совет — действительно завести отдельную карточку, некоторые банки предлагают сделать такую виртуальную карту, установить на неё небольшой лимит — либо равный покупке, которую вы планируете совершить, либо чуть больше, чтобы эта виртуальная карточка была у вас всегда использована в интернете», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, не стоит переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные пользователи.

Кроме того, Каминский посоветовал внимательно вводить адрес сайта в браузере.

«И вот надо обращать внимание — в принципе, сейчас уже многие браузеры это подсвечивают, — что https на всех крупных сайтах в России и в мире, в принципе, присутствует, что это безопасное расширение», — пояснил он.

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