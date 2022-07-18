В Национальной академии туризма рассказали, как минимизировать расходы на отдых

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Действительный член Национальной академии туризма Олег Алексеев рассказал, как минимизировать расходы на отдых.
В Национальной академии туризма рассказали, как минимизировать расходы на отдых
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В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал продумать туристический маршрут на автомобиле. Поехать можно на относительно небольшое расстояние по Московской, Владимирской, Ярославской или Костромской области.

Как отметил эксперт, появилось достаточное количество бюджетных средств размещения.

«Это и небольшие гостиницы. Сегодня такое популярное средство размещения, как глэмпинги. Некоторые тоже есть по довольно приемлемым ценам. Кемпинги есть и базы отдыха. Сегодня как раз нет проблем, где переночевать», — пояснил Алексеев.

Он также порекомендовал посетить Карелию, Ладожское озеро, Урал, Алтай или южный берег Белого моря. Ещё одним бюджетным направлением эксперт назвал Казань.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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