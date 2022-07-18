Специалист Сафонова прокомментировала ситуацию с лихорадкой Марбург

Директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова прокомментировала ситуацию с лихорадкой Марбург.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что природные очаги распространения находятся в Африке, на островах Индийского и Атлантического океанов.

В числе симптомов — высокая температура, лихорадка, боли в мышцах, головная боль, фарингит.

По словам Сафоновой, заразиться можно, в частности, при тесном контакте повреждённой кожи или слизистой с кровью больных. Передачу инфекции воздушно-капельным путём эксперт назвала сомнительной.

Ранее Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза лихорадки Марбург из Ганы в Россию.