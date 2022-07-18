Экономист Беляев высказался о решении H&M прекратить деятельность в России

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал решение торговой сети H&M прекратить деятельность в России.
Экономист Беляев высказался о решении H&M прекратить деятельность в России
  • Gettyimages.ru
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«Если они снизят цены, то у нас есть любители что-то купить за полцены, независимо от того, нужно им это или не нужно. Но нам-то главное, что компания не была производителем. Поэтому у нас потерь никаких особо нет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, когда уходят торговые предприятия, всегда найдётся тот, кто их заменит, если это востребовано.

Ранее стало известно, что торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России.

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