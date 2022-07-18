Иммунолог Крючков напомнил, где необходимо носить маски
- Gettyimages.ru
- © Oxana Hess / EyeEm
В беседе с «Москвой 24» он сказал, что это поможет избежать инфицирования коронавирусом.
Также врач напомнил о необходимости прохождения ревакцинации.
«Прививаться не по сезону, а именно исходя из того, как давно человек провакцинировался и переболел. Максимальный срок — полгода. То есть полгода от момента заболевания коронавирусом или от момента вакцинации предшествующей», — уточнил Крючков.
Ранее, как сообщало URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по ХМАО дали советы по использованию масок.