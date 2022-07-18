Иммунолог Крючков напомнил, где необходимо носить маски

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил, что маски необходимо носить в транспорте и в закрытых помещениях с большим количеством людей.

В беседе с «Москвой 24» он сказал, что это поможет избежать инфицирования коронавирусом.

Также врач напомнил о необходимости прохождения ревакцинации.

«Прививаться не по сезону, а именно исходя из того, как давно человек провакцинировался и переболел. Максимальный срок — полгода. То есть полгода от момента заболевания коронавирусом или от момента вакцинации предшествующей», — уточнил Крючков.

Ранее, как сообщало URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по ХМАО дали советы по использованию масок.