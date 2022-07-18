Опрос: россияне стали чаще обращаться к психологам из-за связанных с работой проблем

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Результаты опроса «АльфаСтрахования» показали, что в первой половине 2022 года увеличилось количество обращений жителей России к психологам по вопросам, связанным с работой.
Опрос: россияне стали чаще обращаться к психологам из-за связанных с работой проблем
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что за первые полгода 2022-го за соответствующими консультациями обратились 34% опрошенных, а за аналогичный период 2021 года — 27%.

Однако основной причиной для обращения к специалистам у россиян остаются вопросы, связанные с личной жизнью, хотя число таких обращений по сравнению с показателями прошлого года снизилось с 57 до 38%.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Яндекс.Аренды» сообщили, что около 69% жителей Москвы тратят на дорогу до места работы или учёбы от одного до двух часов и более.

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