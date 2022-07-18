Во Владивостоке обсудили перспективы развития туротрасли на Дальнем Востоке

Круглый стол о развитии туристической отрасли прошёл во Владивостоке в рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который запланирован на 5—8 сентября. Мероприятие подготовили Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Дальневосточные резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток, инвестирующие в туристские проекты, прислали свыше 70 предложений для дальнейшей проработки и включения в отраслевую сессию ВЭФ-2022, пишет zr.media.

Как отметил статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, власти страны уделяют особое внимание развитию туризма.

Среди принятых мер он назвал снижение ставки налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли — для гостиниц установлена льгота в размере 0% НДС на пять лет.

Также принято решение об удвоении туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку — до 40%.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.