За полгода Росреестр оказал более 43% услуг в Подмосковье в онлайн-формате
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Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Росреестра по региону, по сравнению с прошлым годом число заявок, поданных в онлайн-формате, выросло более чем в полтора раза.
Электронное оформление, помимо прочего, позволяет сократить срок регистрации недвижимости.
Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа».
Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.