За полгода Росреестр оказал более 43% услуг в Подмосковье в онлайн-формате

За полгода в Росреестр по Московской области в электронном виде поступило 548 тыс. заявлений на учётно-регистрационные действия. Это составляет 43,6% от всех заявок.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Росреестра по региону, по сравнению с прошлым годом число заявок, поданных в онлайн-формате, выросло более чем в полтора раза.

Электронное оформление, помимо прочего, позволяет сократить срок регистрации недвижимости.

Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа».

Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.