Аналитики назвали самые необычные вакансии июля в России
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Как пишут «Известия», в Тюмени работодатели ищут пельменщицу с медицинской книжкой и опытом работы на аналогичной должности. Ставка — 48 рублей за килограмм изготовленного продукта.
В то же время в Казани требуется полировщик лопаток со средним профессиональным образованием и опытом работы не менее трёх лет, а также квалификацией не ниже 4-го разряда.
Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.