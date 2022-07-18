Аналитики назвали самые необычные вакансии июля в России

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Согласно результатам исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», в топ необычных вакансий июля вошли пельменщица и полировщик лопаток.
Аналитики назвали самые необычные вакансии июля в России
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  • © Morsa Images

Как пишут «Известия», в Тюмени работодатели ищут пельменщицу с медицинской книжкой и опытом работы на аналогичной должности. Ставка — 48 рублей за килограмм изготовленного продукта.

В то же время в Казани требуется полировщик лопаток со средним профессиональным образованием и опытом работы не менее трёх лет, а также квалификацией не ниже 4-го разряда. 

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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