В Подмосковье упростили процесс подключения газа по соцпрограмме

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В Подмосковье упростили процесс подключения газа: теперь подать заявление на заключение договора по догазификации можно на региональном портале госуслуг.
В Подмосковье упростили процесс подключения газа по соцпрограмме
  • РИА Новости

Как сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области, получить услугу могут собственники домов, которые планируют подключить дом к газу в рамках программы социальной газификации.

Теперь жителям Подмосковья не нужно прикладывать документы, которые подтверждают наличие маткапитала или льготного статуса, — сервис всё сделает самостоятельно. 

Как рассказала телеканалу «360» глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, услугу оптимизировали так, что проверка льготного статуса или материнского капитала стала автоматической.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта «Социальная газификация», в рамках которого до конца года газ бесплатно подведут к границам 115 тыс. домовладений.

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