Лор-врач Зайцев рассказал о причинах развития отита ныряльщика
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«Существует наследственная предрасположенность к такому состоянию. В норме человеческое ухо устроено так, что жидкость беспрепятственно вытекает из него наружу. Но есть люди, у которых слуховой проход сильно заужен, а его физиологический изгиб выражен больше нормы», — объяснил врач в разговоре с «Москвой 24».
По его словам, высоки шансы, что отит ныряльщика проявится, если взрослый или ребёнок будет вести себя в воде активно: заниматься дайвингом, прыгать в воду.
Болезнь также может развиться и после обычного, спокойного плавания, отметил специалист.
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