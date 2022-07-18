Лор-врач Зайцев рассказал о причинах развития отита ныряльщика

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что на отдыхе, когда люди активно купаются, может развиться отит ныряльщика — воспалительное заболевание наружного отдела уха.

«Существует наследственная предрасположенность к такому состоянию. В норме человеческое ухо устроено так, что жидкость беспрепятственно вытекает из него наружу. Но есть люди, у которых слуховой проход сильно заужен, а его физиологический изгиб выражен больше нормы», — объяснил врач в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, высоки шансы, что отит ныряльщика проявится, если взрослый или ребёнок будет вести себя в воде активно: заниматься дайвингом, прыгать в воду.

Болезнь также может развиться и после обычного, спокойного плавания, отметил специалист.

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