Врач Половодова напомнила о рисках набора веса из-за употребления ягод

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.

Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объём зимнего жира, напомнила специалист в разговоре с URA.RU.

«Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза — для её накопления. Поэтому через короткое время после приёма фруктозы мы снова чувствуем голод. Нам нужно снова запасать энергию. Бесспорно, ягоды и фрукты — это наши друзья, чтобы это так и оставалось, нужно себя ограничивать», — объяснила Половодова.

По её словам, в день достаточно употреблять горсть ягод.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.