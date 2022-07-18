Московские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по физике

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Московские школьники Илья Гладышев и Даниил Рынкевич завоевали золотые медали на Международной физической олимпиаде, которая проходила онлайн с 10 по 17 июля.
Московские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по физике
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Как сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы, олимпиаду, в которой приняли участие школьники из 75 стран, организовывала Швейцария.

В соревновании было два этапа, каждый из которых длился пять часов. Первый этап был теоретический — необходимо было решить задачи, а второй — экспериментальный.

Ранее НСН передавала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.

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