Иммунолог Болибок рассказал об опасности частых воспалений

Короткая ссылка
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что хронические воспаления могут свидетельствовать о проблемах с иммунной системой.
Иммунолог Болибок рассказал об опасности частых воспалений
  • Gettyimages.ru

Если у человека периодически возникают рецидивы воспалений, ему необходимо обратиться к иммунологу, сказал специалист в разговоре с URA.RU.

«Любое хроническое воспаление — это предрасположенность к онкологии. Известно, что, условно говоря, язва, гастрит могут закончиться раком желудка, хронический панкреатит — раком поджелудочной железы. То есть нарушения иммунитета, с одной стороны, — это хронические воспалительные заболевания, а с другой — угроза возникновения опухоли. Потому что иммунная система контролирует и защищает организм от опухолей», — объяснил Болибок.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить