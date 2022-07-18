Иммунолог Болибок рассказал об опасности частых воспалений

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что хронические воспаления могут свидетельствовать о проблемах с иммунной системой.

Если у человека периодически возникают рецидивы воспалений, ему необходимо обратиться к иммунологу, сказал специалист в разговоре с URA.RU.

«Любое хроническое воспаление — это предрасположенность к онкологии. Известно, что, условно говоря, язва, гастрит могут закончиться раком желудка, хронический панкреатит — раком поджелудочной железы. То есть нарушения иммунитета, с одной стороны, — это хронические воспалительные заболевания, а с другой — угроза возникновения опухоли. Потому что иммунная система контролирует и защищает организм от опухолей», — объяснил Болибок.

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