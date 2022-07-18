Эксперт по IT-безопасности Вехов рассказал, с каких номеров чаще всего звонят мошенники

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана, выразил мнение, что большинство россиян научились с осторожностью относиться к звонкам с определённых номеров.

«Как правило, телефонные мошенники для своих звонков используют арендуемые московские городские номера. То есть чаще всего они звонят со столичных номеров, которые начинаются с кода 499 или 495. Это довольно заметно. Мне кажется, что из-за этого у основной части населения России возник иммунитет к звонкам мошенников с таких номеров», — сказал Вехов в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что мошенники используют не только телефонные звонки, сохранять бдительность необходимо и в интернете.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.