Эксперт по IT-безопасности Вехов рассказал, с каких номеров чаще всего звонят мошенники

Короткая ссылка
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана, выразил мнение, что большинство россиян научились с осторожностью относиться к звонкам с определённых номеров.
Эксперт по IT-безопасности Вехов рассказал, с каких номеров чаще всего звонят мошенники
  • Gettyimages.ru

«Как правило, телефонные мошенники для своих звонков используют арендуемые московские городские номера. То есть чаще всего они звонят со столичных номеров, которые начинаются с кода 499 или 495. Это довольно заметно. Мне кажется, что из-за этого у основной части населения России возник иммунитет к звонкам мошенников с таких номеров», — сказал Вехов в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что мошенники используют не только телефонные звонки, сохранять бдительность необходимо и в интернете.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить