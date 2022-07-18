Нутрициолог Арзамасцев предупредил о последствиях отказа от завтрака

Нутрициолог Арзамасцев предупредил, что отказ от завтрака может привести к ухудшению самочувствия, снижению метаболизма и набору веса.

В беседе с «Москвой 24» врач объяснил, что отсутствие завтрака снизит психологическую привычку к питанию и собьёт режим приёма пищи — организм не запустит обмен веществ должным образом.

По его словам, отсутствие завтрака может привести к ухудшению самочувствия. Кроме того, если при отсутствии завтрака будет всего один приём еды, например вечером, то нарушится метаболизм , что приведёт к набору веса.

Арзамасцев рекомендует есть через час после пробуждения, при этом завтрак должен состоять из углеводов или полезного легкоусвояемого белка.

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