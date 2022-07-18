Нутрициолог Арзамасцев предупредил о последствиях отказа от завтрака

Короткая ссылка
Нутрициолог Арзамасцев предупредил, что отказ от завтрака может привести к ухудшению самочувствия, снижению метаболизма и набору веса.
Нутрициолог Арзамасцев предупредил о последствиях отказа от завтрака
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» врач объяснил, что отсутствие завтрака снизит психологическую привычку к питанию и собьёт режим приёма пищи — организм не запустит обмен веществ должным образом. 

По его словам, отсутствие завтрака может привести к ухудшению самочувствия. Кроме того, если при отсутствии завтрака будет всего один приём еды, например вечером, то нарушится метаболизм , что приведёт к набору веса.

Арзамасцев рекомендует есть через час после пробуждения, при этом завтрак должен состоять из углеводов или полезного легкоусвояемого белка.

Ранее в разговоре с URA.RU диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что чрезмерное употребление дыни чревато рисками для здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить