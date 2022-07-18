Суд рассмотрит новый протокол в отношении Google

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Мировой судья Таганского района Москвы 18 июля рассмотрит новый протокол, составленный в отношении Google.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, IT-гиганту грозит новый оборотный штраф.

Судебное заседание состоится в 11:00.

Ранее ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей, «на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

Кроме того, мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России.

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