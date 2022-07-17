Медведев согласился с предложением приравнять детей Сталинграда к блокадникам

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею введения федеральных льгот для детей Сталинграда, аналогичных тем, которые положены блокадникам.
Медведев согласился с предложением приравнять детей Сталинграда к блокадникам
  • РИА Новости

Таким образом он ответил на просьбу ветерана Великой Отечественной войны на встрече в Волгоградской области.

«Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — цитирует ТАСС Медведева.

Он отметил, что попросит проанализировать данный вопрос.

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