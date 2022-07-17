Медведев согласился с предложением приравнять детей Сталинграда к блокадникам
- РИА Новости
Таким образом он ответил на просьбу ветерана Великой Отечественной войны на встрече в Волгоградской области.
«Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — цитирует ТАСС Медведева.
Он отметил, что попросит проанализировать данный вопрос.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня.