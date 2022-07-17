Медведев согласился с предложением приравнять детей Сталинграда к блокадникам

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею введения федеральных льгот для детей Сталинграда, аналогичных тем, которые положены блокадникам.

Таким образом он ответил на просьбу ветерана Великой Отечественной войны на встрече в Волгоградской области.

«Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — цитирует ТАСС Медведева.

Он отметил, что попросит проанализировать данный вопрос.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня.