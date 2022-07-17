Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Сергиевском районе Самарской области.

«Сегодня в 06:30 (05:50 мск)... произошло столкновение автомобиля Škoda Rapid с легковым автомобилем Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля Škoda», — сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Отмечается, что надзорное ведомство проводит проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства ДТП.

Ранее пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе.

До этого ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.