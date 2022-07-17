Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Короткая ссылка
Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Сергиевском районе Самарской области.
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
  • РИА Новости

«Сегодня в 06:30 (05:50 мск)... произошло столкновение автомобиля Škoda Rapid с легковым автомобилем Fiat. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля Škoda», — сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Отмечается, что надзорное ведомство проводит проверку, по итогам которой будут установлены обстоятельства ДТП.

Ранее пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе.

До этого ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить