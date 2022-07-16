Губернатор Курской области: в Тёткино зафиксировано более 20 прилётов при обстреле ВСУ
«Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего миномётного обстрела посёлка Тёткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет», — написал он в Telegram.
По словам Старовойта, в результате обстрела незначительные повреждения получили несколько домов.
Ранее он сообщил о начавшемся обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск.
5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.
В регионе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона.