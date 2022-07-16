Губернатор Курской области: в Тёткино зафиксировано более 20 прилётов при обстреле ВСУ

Во время утреннего обстрела украинской армией посёлка Тёткино в Курской области было зафиксировано более 20 прилётов, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего миномётного обстрела посёлка Тёткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет», — написал он в Telegram.

По словам Старовойта, в результате обстрела незначительные повреждения получили несколько домов.

Ранее он сообщил о начавшемся обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск.

5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.

В регионе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона.