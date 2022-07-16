В Минпромторге заявили, что бренд Zara не заявлял о намерении вернуться в Россию
«Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex», — цитирует его ТАСС.
Директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева в беседе с RT ранее рассказала о возможном возвращении этим летом на рынок России брендов Inditex.
Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас уже заявлял журналистам, что компания готова вернуться в Россию, когда позволят условия.