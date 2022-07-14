Эндокринолог Братова рассказала о пользе жирной дикой рыбы

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Врач-эндокринолог Инна Братова рассказала, что в неделю необходимо съедать две-три порции жирной дикой рыбы, при этом одна порция должна составлять около 140 г.
Эндокринолог Братова рассказала о пользе жирной дикой рыбы
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Как сказала Братова в беседе с «Газетой.Ru», в некоторых сортах рыбы содержатся омега-3 жирные кислоты, которые не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей.

«Достаточное количество омега-3 ПНЖК находится именно в диких сортах рыбы, которая в отличие от фермерских рыб развивается в естественных природных условиях. Например, это сельдь, кета, сёмга, скумбрия, нерка», — объяснила врач.

Она также порекомендовала принимать омега-3 жирные кислоты дополнительно, так как рацион среднестатистического россиянина обеднён дикой рыбой.

Ранее в разговоре с URA.RU диетолог, нутрициолог Ирина Писарева напомнила о норме употребления дыни в сутки.

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