Эндокринолог Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли

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Врач — эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли.
Эндокринолог Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли
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«Соль ни в коем случае нельзя исключать из рациона, потому что натрий — это тоже жизненно важный микроэлемент, который нам нужен для ритма сердца», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила эксперт, важно количество употребляемой соли, но полностью исключать её нельзя.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с URA.RU рассказала, как отказаться от употребления фастфуда.

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