Эндокринолог Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли

Врач — эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли.

«Соль ни в коем случае нельзя исключать из рациона, потому что натрий — это тоже жизненно важный микроэлемент, который нам нужен для ритма сердца», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила эксперт, важно количество употребляемой соли, но полностью исключать её нельзя.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с URA.RU рассказала, как отказаться от употребления фастфуда.