Эндокринолог Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли
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«Соль ни в коем случае нельзя исключать из рациона, потому что натрий — это тоже жизненно важный микроэлемент, который нам нужен для ритма сердца», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметила эксперт, важно количество употребляемой соли, но полностью исключать её нельзя.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с URA.RU рассказала, как отказаться от употребления фастфуда.