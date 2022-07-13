Преподаватель Янковская рассказала о действиях на случай, если на ноутбук прольётся вода

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Преподаватель в Школе программистов МШП Ева Янковская рассказала о действиях на случай, если на ноутбук прольётся вода или чай.
Преподаватель Янковская рассказала о действиях на случай, если на ноутбук прольётся вода
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«Необходимо сразу же отсоединить его от питания, а также вытащить аккумулятор, даже если устройство выключено. Это важно, потому что на компоненты материнской платы всё равно поступает питание от батареи и схемы питания продолжают работать», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если у ноутбука несъёмный аккумулятор, нужно сразу зажать кнопку питания и дождаться полного отключения.

Янковская также советует отсоединить все периферийные устройства. Затем рекомендуется перевернуть ноутбук и дать вытечь жидкости. В таком положении компьютер нужно оставить по меньшей мере на 24 часа. Трясти устройство нежелательно.

«Если пролиты сок, газировка или алкогольный напиток, действовать придётся в два раза быстрее — эти напитки содержат различные кислоты, которые намного быстрее справятся с окислением контактов», — уточнила Янковская.

Неопытным пользователям она посоветовала отнести ноутбук в сервисный центр.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.

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