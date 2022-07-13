Глазов и Сарапул подали заявки на получение туристического кода

Глазов и Сарапул обратились в Ростуризм с заявками на получение туристического кода.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

По проекту Глазова предусмотрено три субцентра — купеческий, средневековый и культурный. В скверах разместят арт-объекты. Также планируется сделать подсветку культурных объектов и предусмотреть туристическую навигацию по городу.

В рамках проекта «Сарапул. Сердце речного пути» установят тактильные барельефы для слабовидящих, обустроят пешеходную улицу Первомайскую, причал, набережную, городской сквер.

Если проекты получат одобрение, то муниципалитеты смогут приступить к их реализации в 2023 году.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.