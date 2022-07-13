Иммунолог Болибок прокомментировал ситуацию с оспой обезьян

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.

«Для нас это исключительно завозная инфекция, и условий для циркуляции её внутри России нет», — сказал Болибок в беседе с URA.RU.

Он напомнил, что оспа обезьян от человека к человеку может передаваться только в случае очень тесного контакта.

Вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков рассказал о роли вакцинации в профилактике оспы. В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что в ряде стран людям из группы риска уже рекомендованы прививки против оспы.