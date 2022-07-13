В Москве создали годовой запас основных жизненно важных лекарств

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Московские власти заявили о создании годового запаса основных жизненно важных лекарств.
В Москве создали годовой запас основных жизненно важных лекарств
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт мэрии.

«Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий жителей в Москве традиционно решается в приоритетном порядке. Система закупок давно и эффективно работает даже с учётом имеющихся внешних обстоятельств», — отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в городе право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 млн человек, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской центральной горбольницы Вера Максютина рассказала о преимуществах электронных рецептов.

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