В Москве создали годовой запас основных жизненно важных лекарств

Московские власти заявили о создании годового запаса основных жизненно важных лекарств.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт мэрии.

«Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий жителей в Москве традиционно решается в приоритетном порядке. Система закупок давно и эффективно работает даже с учётом имеющихся внешних обстоятельств», — отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в городе право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 млн человек, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской центральной горбольницы Вера Максютина рассказала о преимуществах электронных рецептов.