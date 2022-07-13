Доктор медицинских наук Малинникова прокомментировала ситуацию с оспой обезьян

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Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.
Доктор медицинских наук Малинникова прокомментировала ситуацию с оспой обезьян
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«Очень важно серьёзное отношение медицинского персонала: ранняя диагностика, выявление инфицированных, обследование больных, приезжающих из эндемичных регионов, и проведение всех дезинфекционных мероприятий», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, риска активного распространения данного заболевания в России и мире пока нет.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии.

Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал.

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