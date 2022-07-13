Власти Крыма направили более 28 млн рублей на компенсации пострадавшим от подтоплений

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Власти Крыма направили более 28 млн рублей из резервного фонда республики на компенсации пострадавшим от подтоплений, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Власти Крыма направили более 28 млн рублей на компенсации пострадавшим от подтоплений
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день подано 276 полных пакетов документов на выплаты, 206 из них согласованы. Компенсацию уже получили 84 человека», — рассказал Аксёнов.

В трёх муниципалитетах пострадавшими признаны почти 2,3 тыс. жителей.

«Поскольку наибольшее количество пострадавших находится в Симферопольском районе, контрольный срок по выполнению поручений в части компенсационных выплат — следующая пятница. Жители Симферополя и Белогорского района должны получить компенсации до конца текущей недели», — уточнил Аксёнов.

В июне «Новый Севастополь» сообщал, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.

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