Власти Крыма направили более 28 млн рублей на компенсации пострадавшим от подтоплений
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«На сегодняшний день подано 276 полных пакетов документов на выплаты, 206 из них согласованы. Компенсацию уже получили 84 человека», — рассказал Аксёнов.
В трёх муниципалитетах пострадавшими признаны почти 2,3 тыс. жителей.
«Поскольку наибольшее количество пострадавших находится в Симферопольском районе, контрольный срок по выполнению поручений в части компенсационных выплат — следующая пятница. Жители Симферополя и Белогорского района должны получить компенсации до конца текущей недели», — уточнил Аксёнов.
В июне «Новый Севастополь» сообщал, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.