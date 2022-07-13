Власти Москвы рассказали о ситуации с торговыми площадями

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Руководитель столичного Департамента торговли Алексей Немерюк прокомментировал ситуацию с торговыми площадями.
Власти Москвы рассказали о ситуации с торговыми площадями
  • РИА Новости

«Москва — достаточно привлекательный регион. Этот баланс постоянно держится: кто-то приходит, кто-то уходит», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желающих взять помещения в аренду достаточно.

Ранее, как сообщало агентство НСН, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что до конца мая правительство передаст права на 293 нежилых помещения, которые предназначены для производственных, торговых, коммунально-бытовых и иных целей, жителям многоквартирных домов и собственникам зданий.

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