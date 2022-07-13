В Московской области рассказали о ситуации с пожарами
В Подмосковье с начала года произошло 10 тыс. пожаров, сообщил главный госинспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.
- РИА Новости
«В аналогичный период прошлого года было зафиксировано 13 тыс. пожаров. Таким образом, в этом году — на 3 тыс. меньше», — сообщил Медведев на пресс-конференции.
Об этом информирует «Радио 1».
По его словам, также снизилось число погибших.
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