В Московской области рассказали о ситуации с пожарами

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В Подмосковье с начала года произошло 10 тыс. пожаров, сообщил главный госинспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.
В Московской области рассказали о ситуации с пожарами
  • РИА Новости

«В аналогичный период прошлого года было зафиксировано 13 тыс. пожаров. Таким образом, в этом году — на 3 тыс. меньше», — сообщил Медведев на пресс-конференции.

Об этом информирует «Радио 1».

По его словам, также снизилось число погибших.

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