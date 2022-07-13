В Московской области рассказали о ситуации с пожарами

В Подмосковье с начала года произошло 10 тыс. пожаров, сообщил главный госинспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.

«В аналогичный период прошлого года было зафиксировано 13 тыс. пожаров. Таким образом, в этом году — на 3 тыс. меньше», — сообщил Медведев на пресс-конференции.

Об этом информирует «Радио 1».

По его словам, также снизилось число погибших.