Профессор Кривцова рассказала, как поддержать хорошее настроение

Кандидат медицинских наук, профессор, врач-эндокринолог Екатерина Кривцова рассказала, как поддержать хорошее настроение.

«Всё, что имеет отношение к хорошему настроению, — это не только БАДы и лекарственные препараты, это комплекс, основанный на генетической детерминации веществ, которые вырабатываются в организме и регулируют эту систему. Мы все очень разные. И эмоциональный ответ тоже разный», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, в биохимии эмоций участвуют не только гормоны, но и магний, жирорастворимые витамины D, А, Е.

«Но каким образом конкретному человеку можно решать эту задачу, должен сказать врач: терапевт, эндокринолог и психиатр», — подчеркнула Кривцова.

Она добавила, что есть и естественное состояние счастья — к примеру, влюблённому человеку не нужны эмоциональные «допинги».

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