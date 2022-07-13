Диетолог Тихомирова рассказала о пользе орехов

Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о пользе орехов.

«Орехи — идеальный продукт, но следует помнить о его высокой калорийности. Суточная норма употребления орехов составляет не больше 20—30 г с учётом общей калорийности рациона. Рекомендуется их есть в первой половине дня, не ночи», — заявила врач «Известиям».

По её словам, в орехах содержится большое количество таких микроэлементов, как селен, хром, цинк. Это те элементы, которые наиболее эффективно поступают в организм только из растительных источников. Для восполнения суточной нормы селена необходимо съедать всего лишь три бразильских ореха в день.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с Nation News о правилах полезного завтрака.