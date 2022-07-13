Врач Коваль дала советы по выбору солнцезащитных очков

Ведущий рефракционный хирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль дала советы по выбору солнцезащитных очков.

«Солнцезащитные очки нужно носить всем людям, в любой сезон, в солнечную погоду. Основная задача солнцезащитных очков — защитить глаза от ультрафиолета», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, при выборе аксессуара нужно обратить внимание на маркировку UV и степень затемнения линз.

«Для того чтобы быть уверенным, что вы приобретаете очки, которые надёжно уберегут ваши глаза от ультрафиолета, попросите у продавца сертификат соответствия. Качество солнцезащитных очков, помимо маркировки на заушниках, всегда подтверждается документально», — отметила Коваль.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.