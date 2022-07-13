Специалист Морозов рассказал, как выбрать качественную воду

Специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, как выбрать качественную воду.

В беседе с Пятым каналом он заявил, что прежде всего вода должна быть природной минерализации.

«Производители в таком случае пишут «минеральная» на бутылке — это значит, вода не изменена», — пояснил эксперт.

Также рекомендуется обращать внимание на объём природного гидрокарбоната (норма — 0,2—0,4 мг на литр).

«Гидрокарбонат у нас как раз активирует работу наших гормонов, которые и отвечают за нашу адаптационную возможность, умение приспосабливаться к новым условиям», — сказал Морозов.

По его словам, одним из важнейших показателей является pH воды — кислотно-щелочное равновесие.

«Практически вся вода, полученная путём фильтрации, имеет кислый pH. Он в организме нас закисляет, и мы тратим энергию. Для этого вода должна иметь щелочной pH», — уточнил эксперт.

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