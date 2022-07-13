Исследование: почти половина россиян считают, что спорт положительно влияет на карьеру

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Согласно данным исследования, проведённого сервисом Работа.ру, 48% опрошенных россиян считают, что спортивные люди более успешны в построении карьеры, 52% респондентов отметили, что не видят связи между спортом и карьерой.
Исследование: почти половина россиян считают, что спорт положительно влияет на карьеру
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», в исследовании приняли участие около 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Среди тех, кто верит в положительное влияние спорта на карьеру, 66% считают, что физические нагрузки поддерживают здоровье и повышают работоспособность. 53% отметили, что спорт учит преодолевать трудности.

35% респондентов отметили, что физическая форма важна в некоторых профессиях. 34% полагают, что спорт формирует лидерские качества. Каждый третий (31%) считает, что спортивные люди находятся в лучшей форме, а красивых людей всегда охотнее продвигают по карьере. Еще 17% рассказали, что проверили это на личном опыте.

Ранее основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Павел Зюков, как сообщает ФАН, рассказал о некоторых достоинствах режима самозанятости.

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