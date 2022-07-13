Диетолог Дианова рассказала, как отказаться от употребления фастфуда

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, как отказаться от употребления фастфуда.

«Чтобы избавиться от привыкания, нужно просто найти альтернативы фастфуду и правильно себя начать ими кормить и баловать. Например, чтобы уйти от картофеля фри, нужно начать запекать его дома в духовке или покупать запечённый картофель», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, нужно обязательно добавлять к приёму пищи различные травы, салаты, фрукты, овощные гарниры.

По словам Диановой, фастфуд может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.