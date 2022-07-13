Диетолог Кривцова перечислила свойства кофе
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«Кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом. Кофе может влиять не напрямую, а опосредованно, за счёт дофаминовых рецепторов, на состояние жировой клетчатки тоже», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, кофе также способен «вытягивать» из организма необходимые вещества, например, калий.
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