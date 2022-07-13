Врач Серебрянский рассказал о питании, рекомендуемом при склонности к тепловым ударам

Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о питании, рекомендуемом при склонности к тепловым ударам.

«Необходимо давать больше жидкости. Она перераспределяется и уходит из жизненно важных тканей сердца, мозга. Кофе можно только в малых количествах. Кефир сгодится, но не нужно допускать высокого содержания жира», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, сладости нежелательны, как и булочки.

Как пояснил Серебрянский, пища должна быть растительной и молочной.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.