Врач Серебрянский рассказал о питании, рекомендуемом при склонности к тепловым ударам

Короткая ссылка
Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о питании, рекомендуемом при склонности к тепловым ударам.
Врач Серебрянский рассказал о питании, рекомендуемом при склонности к тепловым ударам
  • Gettyimages.ru

«Необходимо давать больше жидкости. Она перераспределяется и уходит из жизненно важных тканей сердца, мозга. Кофе можно только в малых количествах. Кефир сгодится, но не нужно допускать высокого содержания жира», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, сладости нежелательны, как и булочки.

Как пояснил Серебрянский, пища должна быть растительной и молочной.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить