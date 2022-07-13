Аудитор Счётной палаты Орлова рассказала о работе ведомства

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Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова рассказала о работе ведомства за последние три года.
Аудитор Счётной палаты Орлова рассказала о работе ведомства
  • РИА Новости

«Утратившими силу признаны 12,3 тыс. нормативных актов, или свыше 90% действовавших ранее. Также под «регуляторную гильотину» попали более 143 тыс. обязательных требований из 318 тыс. действовавших», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Орлова, в настоящее время ведомство анализирует, насколько эффективными оказались меры по совершенствованию контрольно-надзорной работы. Проверка затрагивает 44 министерства и ведомства.

«Нельзя забывать, что главная задача этих реформ — не просто отменить нормативные акты, а облегчить работу бизнеса. Так, многое уже сделано в строительстве: раньше предпринимателю при разработке проектно-сметной документации приходилось пройти столько согласований, что за это время можно было бы уже и стройку закончить. Сейчас часть этих требований отменена», — добавила аудитор.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство провело 346 проверочных мероприятий в 2021 году.

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