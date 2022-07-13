Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали туристам о пользе полиса ОМС

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Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов рассказал туристам, отдыхающим на территории России, о пользе полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали туристам о пользе полиса ОМС
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что в перечень медицинских услуг по полису ОМС входит бесплатная помощь при несчастных случаях, травмах, ранах, укусах насекомых и животных, отравлениях, солнечных ожогах и тепловых ударах, а также других экстренных состояниях.

По полису пациент может обратиться в любую поликлинику или больницу, если у него обострились хронические заболевания.

Как напомнил Кузнецов, есть помощь, которую медучреждения обязаны оказать бесплатно даже без полиса ОМС, к примеру, при острых состояниях, которые составляют угрозу жизни и здоровью.

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