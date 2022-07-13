Психолог Хлевная рассказала, как влиться в рабочий режим после отпуска

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Кандидат психологических наук Елена Хлевная рассказала, как влиться в рабочий режим после отпуска и не разлюбить работу.
Психолог Хлевная рассказала, как влиться в рабочий режим после отпуска
  • Gettyimages.ru

«У каждого человека переключение в рабочий режим после отпуска в первые дни проходит индивидуально. Кому-то легче мгновенно начать активную деятельность в офисе. Другие работники, наоборот, приступают к небольшим заданиям и потихоньку возвращаются в рабочий режим. Поэтому важно учитывать особенности сотрудника», — пояснила она в беседе с Life.ru.

По её словам, работнику, который после отпуска постепенно входит в рабочий режим, нежелательно давать большие поручения.

В то же время тем, кто привык быстро переключаться на крупные задания, не следует доверять маленькие дела.

Специалист подчеркнула, что если начальник не учитывает эти факторы, то у сотрудника могут возникнуть негативные эмоции — от неудовольствия до отвращения.

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работа» и GigAnt сообщили, что этим летом 12% опрошенных россиян планируют совмещать отдых с подработкой, а 11% потратят свободное время на учёбу и саморазвитие.

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