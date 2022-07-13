Аллерголог Мухина рассказала о первой помощи при укусе мошки

Короткая ссылка
Иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рассказала о первой помощи при укусе мошки.
Аллерголог Мухина рассказала о первой помощи при укусе мошки
  • Gettyimages.ru

«Мошка-гнус очень неприятная, очень сильные отёки. Во-первых, супрастин — антигистаминное первого поколения — мы, аллергологи, уже давно не рекомендуем. Побочные эффекты от него есть, не только седативные, но и влияние на электрокардиограмме. Таблетированные — это препараты второго поколения. Причём на сегодняшний момент мы имеем право давать увеличенную дозировку, например при выраженном отёке. Отёк ещё, бывает, часто инфицируется, поэтому желательно, чтобы посмотрел доктор. Лицо и глаз можно помазать гидрокортизоновой глазной мазью. Это то, что из гормональных может помочь», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Мухина добавила, что пациентам с выраженной аллергической реакцией может потребоваться введение глюкокортикостероидов в небольшой дозе.

Ранее врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «Синай» Марина Булгакова рассказала в беседе с kp.ru о симптомах аллергического гастрита. По её словам, в частности, речь идёт о боли в верхней части живота, возникающей во время приёма определённой пищи или через несколько минут после еды, диарее, тошноте и/или рвоте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить