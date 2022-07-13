Аллерголог Мухина рассказала о первой помощи при укусе мошки

Иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рассказала о первой помощи при укусе мошки.

«Мошка-гнус очень неприятная, очень сильные отёки. Во-первых, супрастин — антигистаминное первого поколения — мы, аллергологи, уже давно не рекомендуем. Побочные эффекты от него есть, не только седативные, но и влияние на электрокардиограмме. Таблетированные — это препараты второго поколения. Причём на сегодняшний момент мы имеем право давать увеличенную дозировку, например при выраженном отёке. Отёк ещё, бывает, часто инфицируется, поэтому желательно, чтобы посмотрел доктор. Лицо и глаз можно помазать гидрокортизоновой глазной мазью. Это то, что из гормональных может помочь», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Мухина добавила, что пациентам с выраженной аллергической реакцией может потребоваться введение глюкокортикостероидов в небольшой дозе.

Ранее врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «Синай» Марина Булгакова рассказала в беседе с kp.ru о симптомах аллергического гастрита. По её словам, в частности, речь идёт о боли в верхней части живота, возникающей во время приёма определённой пищи или через несколько минут после еды, диарее, тошноте и/или рвоте.