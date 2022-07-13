Путин: более 900 новых школ появится в России в ближайшие два года

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Более 900 новых школ появится в России в течение двух лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
Путин: более 900 новых школ появится в России в ближайшие два года
  • РИА Новости

«Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года», — заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

В свою очередь, Коков отметил, что в Кабардино-Балкарии до 2024 года построят 24 новые школы.

Ранее стало известно, что правительство России направит регионам почти 150 млрд рублей на строительство школ.

Как сообщила НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в Москве выделили восемь земельных участков для строительства школ и детсадов в 2022 году.

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